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Spor

"Talisca'nın gördüğü sarı kart hakem raporunda yok"

"Zaten sarı kart değil, göstermemişse doğru yapmış"

12 Mart 2018 15:50

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Beşiktaş'ın Gençlerbirliği'ni Talisca'nın golüyle 1-0 yendiği maçın ardından eski hakem Mustafa Çulcu tarafından bir iddia ortaya atıldı.

Trtspor’da yayınlanan “Teknik Analiz” programında Mustafa Çulcu, Anderson Talisca’nın gol sevinci sonrası gördüğü sarı kartla ilgili flaş bir iddada bulundu.

İşte Mustafa Çulcu’nun açıklamaları;

“Bu hareket bir kere sarı kart değil. Buna hakem de sarı kart göstermiyor, çünkü TFF maç detayında Talisca’nın sarı kartı yok. Bu sarı kartı biz tartıştık. Hakem de sarı kart göstermemiş demek ki raporunda yok. Eğer hakem raporuna yazdı, TFF sitesi kayıtlara geçmediyse bilemem. Ama edindiğim istihbaratı söyleyeyim. Burada sarı kart gösterilmemiş. Hakemin raporunda sarı kart yok. Sarı kart yoksa demek ki göstermemiş. Zaten sarı kart değil, göstermemişse doğruyu yapmış. TFF’nin de bir açıklama yapması lazım" ifadesini kullandı.

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