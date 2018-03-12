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Spor

Talisca'dan milli takım yorumu: "Büyük bir çalışmanın meyvesini topladım"

"Hazırlık maçlarında iyi performans gösterip Dünya Kupası'nda olmayı umuyorum" İSTANBUL,(DHA) Brezilya Milli Takımı aday kadrosuna davet alan Beşiktaşlı futbolcu Anderson Talisca, milli takıma seçilmesiyle ilgili kulüp televizyonuna açıklamalarda bulund

12 Mart 2018 23:10

\"Hazırlık maçlarında iyi performans gösterip Dünya Kupası\'nda olmayı umuyorum\"

İSTANBUL,(DHA)

Brezilya Milli Takımı aday kadrosuna davet alan Beşiktaşlı futbolcu Anderson Talisca, milli takıma seçilmesiyle ilgili kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.
Brezilya\'nın Rusya ve Almanya ile oynayacağı hazırlık maçlarının kadrosuna dahil edilen Talisca, \"Milli takıma geri döndüğüm için çok mutluyum. Benim için büyük bir onur. Beşiktaş\'ın bana tanıdığı şansla beraber büyük bir çalışmanın meyvesini topladım ve bir daha milli takımdayım. İki tane hazırlık maçı oynayacağız. O hazırlık maçlarında iyi performans gösterip Dünya Kupası\'na katılmayı ve kadroda olmayı umuyorum\" diye konuştu.

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