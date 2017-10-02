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Spor

Talisca'dan 'Caner Erkin' paylaşımı

Trabzonspor maçının ardından ikili, soyunma odasında tartışma yaşadı

02 Ekim 2017 13:54

Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, Trabzonspor karşılaşmasının ardından Caner Erkin'le 'uçan tekme' ve 'kamçılarla' birbirlerine girdikleri iddiası üzerine Instagram hesabı üzerinden bir mesaj yayımladı.

Talisca, Caner'le birlikte olduğu bir fotoğrafı ekleyerek, "Biz her zaman kardeşiz. Böyle bir olup sevinmeye sevindirmeye devam edeceğiz" mesajını takipçileriyle paylaştı.

Ne olmuştu?

Beşiktaş-Trabzonspor maçının ardından Beşiktaşlı futbolculardan Talisca ve Caner Erkin soyunma odasında gerginlik yaşamış, Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programının yorumcularından Ahmet Çakar, kavganın 'uçan tekme' ve 'kamçılarla' gerçekleştiğini ileri sürmüştü.

Programın yorumcularından Sinan Engin'e WhatsApp yoluyla ulaşan Caner tartışmayı doğrulamış ancak fiziksel şiddete vardığı iddialarını yalanlamıştı.

Beşiktaş Kulübü de zaman kaybetmeden resmi sitesi kanalıyla bir mesaj yayınlamış, ikilinin tartışmasını doğrularken şiddet iddialarını 'art niyetli' olarak değerlendirmişti.

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