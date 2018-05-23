Talisca'da akıl oyunları

Beşiktaş'ta Dusko Tosic'in 4.5 milyon Euro'ya Çin'e satılmasının ardından transferde izlenecek yol haritası ortaya çıkmaya başladı.

beIN Sports'ta yer alan habere göre; Siyah beyazlılar Tosic'in ardından takımdan ayrılması kesinleşen anderson Talisca'dan da kazanç sağlamak istiyor.

Bu doğrultuda Beşiktaş, Benfica ve Manchester United arasında deyim yerindeyse satranç oynanıyor. Kırmızı şeytanların Talisca konusunda menajer Jorge Mendes ile temasa geçmesinin ardından Beşiktaş'ın kalan kısa sürede izleyece strateji merak konusu.

Beşiktaş'ın planı 31 Mayıs'a kadar 21 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödeyip, Talisca'yı 33-35 milyon Euro bandında bir ücretle Premier Lig devine satmak.

Diğer yandan Demba Ba'nın transferi önümüzdeki günlerde belli olacak. Beşiktaş'a dönmek istediğini menajerine bildiren Senegalli golcü, ikinci başkan Ahmet Nur Çebi ile görüşecek ve maç başı ücrette anlaşıldığı takdirde yeniden kartal olacak.

Bu arada önceki gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kafaları karıştıran Ricardo Quaresma'nın peşini Çin kulüpleri bırakmıyor. Beşiktaş yönetimi ise Quaresma ile ilgili kararını Dünya Kupası sonrasında gelecek tekliflere göre verecek.