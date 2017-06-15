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Spor

Talisca: Manchester United benimle ilgileniyor

"Mourinho'nun bana olan ilgisi çok eskidir; Manchester United'a transfer olmak hayallerimi süslüyor"

15 Haziran 2017 13:46

Beşiktaş’a geçen sezon başında Portekiz’in Benfica kulübünden kiralık olarak gelen ve performansıyla siyah-beyazlı taraftarların beğenisini toplayan Anderson Talisca, Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun kendisine olan ilgisini doğruladı.

Ülkesi Brezilya’da bir TV kanalına konuşan Talisca, Mourinho’nun kendisine olan ilgisinin eskiye dayandığını söyledi. İngiliz ekip Manchester United’a transfer olmanın hayali olduğunu söyleyen 23 yaşındaki Brezilyalı şöyle konuştu:

“Manchester United’a transfer olmak, hayallerimi süslüyor. Tüm oyuncuların isteği böyle bir kulüptür. Ben de çok iyi bir sezon geçirdim. Mourinho’nun bana olan ilgisi çok eskidir. Umarım, sonunda onunla birlikte çalışabilirim. Umut ediyorum ki her şey yolunda gider.

Geçen sezonki performansıyla siyah-beyazlı camiada bir yer edinen Talisca, Beşiktaş formasıyla çıktığı 33 maçta 17 gol ve 6 asist ile 23 gole direkt olarak etki etti.

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