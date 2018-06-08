Talisca Çin'e transfer oldu

Kiralık sözleşmesi sona erip Beşiktaş'tan ayrılan Anderson Talisca'yı Benfica kulübünün, 2018 yılının sonuna kadar Çin'in Guangzhou Evergrande takımına kiraladığı bildirildi.

Hakkında İngiltere ya da İtalya'ya gideceğine yönelik pek çok spekülasyon çıkan Brezilyalı yıldız, 2018'in sonuna dek Çin ekibi Guangzhou Evergrande'ye kiralandı.



Fabio Cannavaro'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Çin kulübü, Talisca'yla anlaştıklarını resmi sitesi aracılığıyla duyurdu.



Talisca ve bonservisini elinde bulunduran Benfica'nın bu transferden ne kadar kazanacağı ise belirsizliğini koruyor.