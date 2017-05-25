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Spor

Talisca bir yıl daha Beşiktaş'ta

Benfica'dan geçen sezon başında 2 yıllığına kiralanan Brezilyalı orta sahanın sözleşmesi 1 yıl daha uzatıldı

25 Mayıs 2017 15:20

Beşiktaş, Anderson Talisca'nın sözleşmesinin 1 yıl daha uzatıldığını Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.

NTV'de yer alan habere göre, Bu sezon sergilediği performansla siyah-beyazlı takımın en önemli isimlerinden olan ve takımda kalıp kalmayacağı konuşulan Brezilyalı Anderson Talisca, Beşiktaş'ta kalıyor.

Benfica'dan geçen sezon başında 2 yıllığına kiralanan Brezilyalı orta sahanın sözleşmesinin 1 yıl daha uzatıldığı TFF'ye bildirildi. Talisca'nın siyah-beyazlılarla olan yeni sözleşmesi ve TFF lisansı 5 Mayıs 2018'e kadar uzatıldı. Buna göre yıldız futbolcu Beşiktaş ile 2017-2018 sezonunda da sahadaki yerini alacak.

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