Talisca: Beşiktaş'ta kalmak istiyorum

Beşiktaşlı futbolcu Anderson Talisca, önceliğinin Beşiktaş'ta kalmak olduğunu ve Benfica ile Beşiktaş'ın anlaşmasını umduğunu söyledi. Talisca, kafa vuruşu çalıştığını ve bu özelliğini Şenol Güneş'in keşfettiğini itiraf etti.

10 Kasım’da insanların trafikte durup saygı duruşunda bulunmalarına şaşırdığını söyleyen Talisca, ‘’ Atatürk’ü biliyordum, 10 Kasım ile ilgili bilgileri öğrendim. İnsanların tarihlerine sahip çıkması çok güzel’’ diye konuştu.

NTV Spor'da canlı yayın konuğu oldu. Ercan Taner'in sorularını yanıtlayan Talisca’nın açıklamaları şöyle:

Türkiye'ye gelmeden önce olumsuz söylemlerle karşılaştığını söyleyen Talisca, "İnsanların Türkiye hakkında negatif yorumları vardı. Ancak bugüne kadar öyle bir şey yaşamadım. Ailem de burayı seviyor. Yemekleri de çok seviyorum. Tehlike artık her yerde, bazı şehirlerde az, bazı şehirlerde daha fazla." dedi.

Mustafa Kemal Atatürk hakkında bilgi topladığını söyleyen Talisca, 'Atatürk'ü biliyordum ama insanlar trafikte saygı duruşuna geçince hakkında bilgi topladım. Trafikte insanların araçlarından inip hazır ol duruşuna geçmesine şaşırdım. Daha sonra 10 Kasım ile ilgili bilgileri öğrendim. İnsanların tarihlerine sahip çıkması çok güzel. İnsanlar Türkiye'de tehlike var diyordu ancak burada tehlike yok. Ailem burada çok mutlu. Yemekler de çok güzel' ifadelerini kullandı.

''Beşiktaşta kalmak istiyorum ama Benfica...''

"Beşiktaş'ta kalmak istiyor musun?" sorusuna yanıt veren Talisca "Buraya gelmeden evvel Türkiye'yi tanımıyordum ama tanıdıkça sevmeye başladım. Başkan ve hocanın verdiği çalışma ortamıyla işler iyi gidiyor. Deneyip göreceğiz. İlk tercihim her zaman Beşiktaş. Bunu dana önce de söyledim. Durumum şu anda biraz karışık. Burada kalmam için kulüplerin birbirini anlamsı lazım. Benfica anlar mı, bilmiyorum. Benfica'da devam eden bir kontratım var. Ben ne kadar istesem de kendi isteğimin bir sonuca ulaşmayacağını biliyorum." şeklinde konuştu.

‘’Benfica’da burdaki çalışma şartları sağlanmadı’’

Benfica'ya transfer olmasını anlatan Talisca, "Yaşadığım semtte bir hocamız vardı, beni Bahia'ya kazandırdı. Benfica'nın Bahia'da yaşayan bir gözlemcisi beni keşfetti ve Benfica'ya kazandırdı. Portekiz, Avrupa'ya giriş için önemli bir ülke. İlk senem çok iyi geçti. Çünkü o zaman Jorge Jesus vardı. Benim transferimi o istemişti ve onun verdiği şansla iyi bir sezon geçirdim. Teknik direktör değişikliğinin ardından şans bulamadım. Başkan ve taraftarlar bana destek verdi ama haksızlığa uğradığımı düşündüm. Beşiktaş'ın bana sağladığı gibi çalışma şartlarım olsaydı, Benfica'da daha başarılı olabilirdim." itirafında bulundu.

Şenol Hoca kafa golü atabileceğimi keşfetti

Bu sezon sadece 3 gol atması ve Göztepe'ye karşı attığı kafa golüyle ilgili yorumu istenen Talisca, "Hedeflerimize adım adım ilerliyoruz. Geçen sezon 3 ay sakatlık yaşadım ve bu da beni geride bıraktı. Ona rağmen 17 gol atmam önemliydi. Bu sene de gollerimi atacağım. İyi çalıştığımı düşünüyorum ve Göztepe maçında da gol attım. İlerleyen haftalarda da daha iyi olacağım. Kafa golleri atmaya Türkiye'de başladım. Şenol hoca, kafa vurabileceğimi keşfetti. Türkiye'ye gelmeden önce hiç kafa golüm yoktu. Kendi kendime şaşırıyorum. Hiçbir zaman bu kadar kafa golü atan biri değildim. Benfica ve Bahia'da bu kadar önde hiç oynamamıştım. 8 numara oynadığınız hem oyunu kurup hem de ceza sahasına koşmanız çok zor bir şey. Hoca çalışmam için bana bütün rahatlığı ve serbestliği sunuyor. Kafa vuruşlarım için Adriano, Babel ve Gökhan Gönül gibi oyuncuların varlığını unutmamam lazım. Hocanın koyduğu her yerde oynarım ama forvet arkasında daha iyi hissediyorum." dedi.

‘’Altyapılar, kulüplerin organik meyveleri’’

Türkiye'deki altyapı sistemi hakkında görüşü sorulan Brezilyalı futbolcu "Geçen sene altyapıları takip etmiyordum. Bu sene kuzenim geldi ve Beşiktaş'ın altyapısında oynuyor. Altyapıları daha fazla takip etmeye başladım. Altyapılar, kulüplerin organik meyveleri ve bu işe daha fazla eğilmeleri gerekiyor. Beşiktaş altyapısından gelen ve bizimle antrenman çıkan birçok genç var. Onlara şu an şans tanınıyor. Ben de her gün bir şeyler öğreniyorum. Adriano'dan Pepe'den, Quaresma'dan... İlk geldiğimde altyapıdan kaç oyuncu olduğunu sormuştum. Necip Uysal'ı Oğuzhan Özyakup'u söylediler. Sanırım Beşiktaş bunu yoluna soktu. İlerleyen dönemde daha fazla oyuncu göreceğimizi düşünüyorum." açıklamasını yaptı.

''Şampiyonlar Ligi'nde maç maç ilerledik''

Şampiyonlar Ligi'nde başarılı işler yapmalarıyla ilgili görüşü istenen Talisca "Olaya maç maç bakıyoruz. Grubun dengeli olduğunu biliyorduk. Maç maç ele aldık ve şu anda buradayız. Şampiyonlar Ligi çok farklı bir ortam. Sahaya çıktığınızda bunu anlıyorsunuz. En ufak bir hatanın bile telafisi yok. İyi oynuyoruz ve bir takım, diğerinin açıklarını kolluyor." ifadelerini kullandı.