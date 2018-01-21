Talisca, Beşiktaş'ı galibiyete taşıdı: 1-2

Beşiktaş, ligin ikinci yarısında çıktığı ilk karşılaşmada Antalyaspor karşısında 3 puanı aldı.
Siyah-beyazlılar 8. dakikada geriye düştüğü karşılaşmada Talisca'nın attığı 2 golle galip gelmesini bildi.
ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ: 1-2
STAT: Antalya
HAKEM: Halis Özkahya
ANTALYASPOR: Ferhat, Sangare, Celutska, Diego, Musa, Zeki, Danilo, Charles, El Kabir, Deniz Kadah, Emre Güral
TEKNİK DİREKTÖR: Hamza Hamzaoğlu
BEŞİKTAŞ: Fabri, Adriano, Vida, Medel, Caner, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Negredo
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş