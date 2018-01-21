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Spor

Talisca, Beşiktaş'ı galibiyete taşıdı: 1-2

Süper Lig'de Antalyaspor, Beşiktaş'a kendi sahasında 2-1 mağlup oldu

21 Ocak 2018 23:51

Beşiktaş, ligin ikinci yarısında çıktığı ilk karşılaşmada Antalyaspor karşısında 3 puanı aldı.

Siyah-beyazlılar 8. dakikada geriye düştüğü karşılaşmada Talisca'nın attığı 2 golle galip gelmesini bildi.

ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ: 1-2

STAT: Antalya
HAKEM: Halis Özkahya

ANTALYASPOR: Ferhat, Sangare, Celutska, Diego, Musa, Zeki, Danilo, Charles, El Kabir, Deniz Kadah, Emre Güral
TEKNİK DİREKTÖR: Hamza Hamzaoğlu

BEŞİKTAŞ: Fabri, Adriano, Vida, Medel, Caner, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Negredo
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

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