Talisca, Benfica'ya döndü!

Anderson Talisca, Beşiktaş'tan resmen ayrılıyor. Siyah-beyazlılar Brezilyalı futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanmadı.

Beşiktaş, Talisca'yı 2 sezon önce Benfica'dan satın alma opsiyonu ile birlikte kiralamıştı. Yapılan anlaşmaya göre siyah-beyazlılar, 31 Mayıs'a kadar opsiyonu kullanma hakkına sahipti. 21 milyon Euro karşılığında Talisca'nın bonservisini almak için temaslarda bulunan Beşiktaş yönetimi istediği sonua ulaşamadı.

NTV Spor'da yer alan habere göre; bu durum sonrası yeniden Benfica'ya dönecek olan 24 yaşındaki futbolcunun kariyerine İngiltere veya İtalya'da devam etmesi bekleniyor. Talisca'yı istediği iddia edilen Liverpool, Manhcester United, Roma ve Juventus, Benfica ile anlaşması halinde Brezilyalı oyuncuyu kadrosuna katabilir.