Talisca: Ben Beşiktaş'ın oyuncusuyum ve hiçbir yere gitmiyorum

Beşiktaş'ın Benfica'dan kiraladığı ancak Portekiz ekibinin belgelerini göndermediği Anderson Talisca, Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla, "Ben Beşiktaş'ın oyuncusuyum, bir yere gitmiyorum. Ben ve ailem burada çok mutluyuz" dedi.

Benfica'nın bir süredir 23 yaşındaki Brezilyalı yıldızı başta Inter ve Manchester United'a satmak istediği, Beşiktaş'ın da Talisca'nın 1 sezonluk haklarına istinaden Benfica'dan para ve stoper takası talep ettiği konuşuluyordu.

Talisca'nın Portekizce yaptığı açıklama şöyle: