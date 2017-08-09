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Spor

Talisca: Ben Beşiktaş'ın oyuncusuyum ve hiçbir yere gitmiyorum

Benfica'nın bir süredir Brezilyalı yıldızı Inter ve Manchester United gibi büyük takımlara satmak istediği konuşuluyordu

09 Ağustos 2017 20:02

Beşiktaş'ın Benfica'dan kiraladığı ancak Portekiz ekibinin belgelerini göndermediği Anderson Talisca, Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla, "Ben Beşiktaş'ın oyuncusuyum, bir yere gitmiyorum. Ben ve ailem burada çok mutluyuz" dedi.

Benfica'nın bir süredir 23 yaşındaki Brezilyalı yıldızı başta Inter ve Manchester United'a satmak istediği, Beşiktaş'ın da Talisca'nın 1 sezonluk haklarına istinaden Benfica'dan para ve stoper takası talep ettiği konuşuluyordu.

Talisca'nın Portekizce yaptığı açıklama şöyle:

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