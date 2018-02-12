Talisca, açıldı bir kere!

Şubat ayının son bölümündeki zorlu fikstür öncesinde Gençlerbirliği'ni kupada eleyen ve Kardemir Karabükspor'u 5 golle geçen Beşiktaş'ta yüzler gülüyor.



Yoğun maç takvimi öncesinde oyuncuların antrenmanlardaki özverili çalışmaları teknik heyetin yüzünü güldürürken, son dönemdeki performansıyla göz dolduran Talisca, siyah beyazlıların şampiyonluk yarışındaki en büyük kozu haline geldi.



Ligin 2. yarısında sergilediği oyunla yıldızlaşan Brezilyalı futbolcu, 2-1 kazanılan Antalyaspor ve Kasımpaşa maçlarında takımının 4 golüne imzasını atmış ve kazanılan 6 puanda başrol oynamıştı. Kardemir Karabükspor ağlarına çok şık 2 gol daha bırakan Brezilyalı futbolcu milli takıma göz kırpmayı sürdürüyor.



5-0'lık Kardemir karabükspor zaferinin mimarlarından olan yıldız futbolcu maçın ardından beIN SPORTS mikrofonlarına 2018 Dünya Kupası'nda milli takımda oynamak için ne gerekirse yapacağının sinyallerini verdi.



Öte yandan 6 maç sonra ligde kalesini gole kapatan siyah-beyazlılara takım savunmasındaki uyum dikkatlerden kaçmadı. Pepe ve Medel'in uyumlu görüntüsünün yanı sıra Şilili futbolcunun zaman zaman hücuma verdiği katkıyla Şenol Güneş'in gözüne girdiği ve deneyimli teknik adamı memnun bıraktığı gözlemlendi.



Beşiktaş, oyunculara verilen bir günlük iznin ardından bugün yapacağı akşam antrenmanıyla Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

(beIN SPORTS)