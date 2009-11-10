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Dünya

Talihsiz müzik grubu

Schürzenjaeger grubunun solistleri 2 yıl arayla hayatlarını kaybetti.

10 Kasım 2009 02:00

Ünlü müzik grubunun solistleri 2 yıl arayla hayatlarını kaybetti. Solistlerden biri trafik kazasına kurban giderken, diğeri intihar etmişti.

Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletinde Peine kentinde geçtiğimiz pazartesi bir trafik kazası oldu. İlk bakışta sıradan bir trafik kazasıydı ancak kazada hayatını kaybeden kişinin kimliği ortaya çıkınca trajik bir olay yaşandığı ortaya çıktı.

Kazada Avusturya'nın ünlü halk müziği grubu "Schürzenjaeger"'in solisti 40 yaşındaki Christian Dzida yaşamını yitirdi. İş bağlantısı için Almanya'da bulunan Driza ile birlikte çarptığı aracın sürücüsü de hayatını kaybetti.

Müzik grubu "Schürzenjaeger"'ın gitaristi ve solisti Florian Leis-Bendorff da 2 yıl önce intihar etmişti. Ancak Bendorff'un ölüm hala gizemini koruyor çünkü ünlü solist arkasında bir intihar mektubu bırakmamıştı.

Avusturya 2 yıl arayla hayatını kaybeden iki ünlü müzisyene ağlıyor. Sanatçının cenazesi Avusturya'nın Tirol kentinde yapılan törenin ardından toprağa verildi.

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