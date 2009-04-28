Talihsiz garson işe gidiyordu

Bostancı'daki operasyon sırasında boynuna isabet eden kurşunla hayatını kaybeden Mazlum Şeker henüz 19 yaşındaydı.



Çatışmanın genç kurbanı Mazlum Şeker'in görüntüleri tüm Türkiye'yi ağlattı. İşe giderken merak edip çatışmayı izleyen Mazlum Şeker, hücre evinden açılan ateş sonucu başına isabet eden kurşunla tüm dünyanın gözü önünde can verdi.



Diyarbakırlı 5 çocuklu bir ailenin en küçüğü Mazlum Şeker, dün sabah bir yıldır olduğu gibi yine Kartal Soğanlık'taki evinden çıktı. Mazlum, bulaşıkçı olarak çalıştığı Bostancı'daki restorana yaklaştığı sırada çatışmayı görünce bakmak istedi.



Basın mensupları da bu sırada olay yerine yaklaşık 100 metre mesafede oluşturulan emniyet şeridinin bulunduğu bölgeden görüntü almaya çalışırken hücre evinden ateş açıldı. NTV kameramanı İlhan Kandaz'ın kulağını delerek geçen kurşun Şeker'in başına isabet etti. Televizyonların canlı yayında olduğu sırada gerçekleşen olayda Şeker kanlar içinde yerde kaldı. Henüz 16 yaşındaki Şeker yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kameraman Kandaz ise hafif şekilde yaralandı.



Mazlum'un ölümüne üzülene iş arkadaşlarından İbrahim Demir, 'Çevremde ismine bu kadar yakışan kimse yok. Mazlum ismi onu anlatıyordu. Çok sessiz ve efendi kişiliğiyle hepimizin sevgisini kazanmıştı. Kendisinden büyüklere gösterdiği saygı ile aramızda önemli yer edinmişti' dedi.

