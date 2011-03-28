-TALİHLİ İKRAMİYESİNİ ALDI ANKARA (A.A) - 28.03.2011 - Süper Loto'nun 24 Mart 2011'de yapılan çekilişinde yaklaşık 11 milyon lira kazanan talihlinin ikramiyesini Vakıflar Bankası Antalya Şube Müdürlüğü aracılığıyla aldığı bildirildi. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 24 Mart tarihli çekilişte, 3-29-39-48-52-43 şanslı numaraları sen seç yöntemiyle 3 kolon oynayan ve isminin açıklanmasını istemeyen talihlinin Vakıflar Bankası Antalya Şube Müdürlüğü aracılığıyla 10 milyon 899 bin 282,60 lirayı idareden aldığı kaydedildi.