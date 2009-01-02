Talih kuşu konunca sevgilisini değiştirdi

İngiltere’de çocuklarına Noel hediyesi dahi alacak parası olmayan ve son parasıyla aldığı kazı-kazan'dan 1 milyon sterlin kazanan 41 yaşındaki Maria Murray, eski sevgilisinden ayrılıp yeni bir sevgiliye kucak açtı.



Bristol bölgesinde yaşayan 4 çocuk annesi Maria Murray, cebindeki son parayla aldığı `Merry Million' kazı kazan kartından tam 1 milyon sterlin kazandı. Yeterince parası olmadığı için çocuklarına noel hediyesi dahi alamayan Maria Murray, 5 sterline aldığı karttaki büyük ikramiyenin kendisine çıktığını görünce önce inanamadı. Sonra da elindeki kartı kasiyere göstererek, gerçek olup olmadığını sordu.



Müşterisinin yüzündeki şaşkın ifadeyi hiç unutamadığını söyleyen kasiyer Jagjit Arora, şunları söyledi: ``Kartı kazıdı ve öylece sessiz kaldı. Hatta dakikalarca konuşamadı. Sonra bana kartı göstererek `Bu gerçek mi, 1 milyon sterlini ben mi kazandım?' diye sordu. Ben de `Tebrik ederim. Büyük ikramiyeyi sen kazandın dedim.''



Milyoner olmadan önce yoksul bir kadın olan Murray, ilk önce erkek arkadaşı Tin Hunt ile birlikte yıllardır içinde yaşadığı belediye evini satın almayı düşündü. Bir süre sonra da onu terk etti ve yeni sevgilisi Anthony Williams'a kucak açtı.



Yeni sevgilisi Anthony ile çok mutlu olduklarını söyleyen Murray, kızları 21 yaşındaki Terri, 20 yaşındaki Toni, 19 yaşındaki Rikki ve küçük oğlu Todd'a her biri 300 sterlin değerinde olan hediye çeki gönderdi. Onların geleceğini düşünerek banka hesaplarına 100'er bin sterlin yatıracağına dair de söz verdi.