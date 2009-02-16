Talih kuşu ihalesinde Doğan, Lottomatica ile ortak

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş, Milli Piyango ihalesine İtalya'da yerleşik Lottomatica ile oluşturulan ortak girişim grubuyla gireceğini duyurdu.



Doğan Şirketler Grubu Holding'den İMKB'ye gönderilen yazıda, "Şirketimizle, İtalya'da yerleşik Lottomatica S.P.A arasında, önümüzdeki dönemde yapılması beklenen Milli Piyango'nun özelleştirilmesi ihalesi için yüzde 50-50 oranında ortak olunacak şekilde bir ortak girişim grubu oluşturulması ve birlikte iştirak edilmesi hususlarında bir mutabakat zaptı (Memorandum of Understanding Mou) imzalanmış, bu kapsamda, ihale için ön yeterlik başvurusu bugün yapılmıştır" denildi.



Yazıda, Lottomatica'nın, İtalya'nın medya ve finansal hizmetler sektörünün "önde gelen" grupları arasında yer aldığı, hisselerinin İtalya borsasında işlem gördüğü ve "dünyanın sayılı büyük" ticari şans oyunları işleticisi ve İtalya'da bahis oyunları sektörünün "lideri" konumunda olduğu ifade edildi.

