-TALİH KUŞU, HERKESE KAZANDIRACAK ANKARA (A.A) - 28.12.2010 - Milli Piyango İdaresi, yılbaşı özel çekilişinde vatandaşın yanı sıra Hazine, diğer kamu kuruluşları ve bayilere de büyük paralar kazandıracak. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yılbaşı özel çekilişi için bastırılan 320 milyon liralık biletin 292 milyon liralık bölümü 27 Aralık akşamı itibariyle satıldı. Yetkililer, satış işleminin yılbaşı çekilişinin yapılacağı 31 Aralık Cuma günü öğle saatlerine kadar devam edeceğini bildirdi. Yılbaşı özel çekiliş biletlerinin tümünün satılması halinde, vatandaşa 190 milyon 405 bin lira ikramiye dağıtılacak. Bunun 35 milyon lirası da, büyük ikramiye olarak verilecek. Özel çekilişin diğer büyük ikramiyeleri de 1 adet 3 milyon lira, 1 adet 2 milyon lira, 5 adet de 1'er milyon lira olacak. Talih Kuşu, yılbaşı özel çekilişinde diğer ikramiyelerle birlikte toplam 2 milyon 964 bin 386 adet ikramiye verecek. -ESAS BÜYÜK İKRAMİYE DEVLETİN- Yılbaşı çekilişinde 320 milyon liralık biletin tümünün satılması halinde Hazinenin kasasına da 75 milyon 632 bin 673 lira girecek. Bunun 48 milyon 480 bin 748 liralık bölümünü Katma Değer Vergisi geliri meydana getirecek. KDV çıktıktan sonra brüt satış tutarına uygulanan Şans Oyunları Vergisinden de Hazineye 27 milyon 151 bin 925 lira girecek. Savunma Sanayi Destekleme Fonu, Tanıtma Fonu, Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK), Olimpiyat Oyunları Düzenleme Kurumu gibi kuruluşlara da, kamu payı adı altında 8 milyon 983 bin 53 lira verilecek. Böylece vergilerle birlikte 320 milyon liralık hasılatın 84 milyon 615 bin 726 lirasını devlete aktarılan kaynaklar oluşturacak. -BAYİLER DE ZENGİN OLACAK- Milli Piyangonun yılbaşı çekilişi, bayileri de zengin edecek. Bilet satışı karşılığında yüzde 15'lik satış komisyonu alan bayiler, tüm biletlerin satılması durumunda İdareden 40 milyon lira dolayında komisyon alacak. İdare adına ikramiye ödenmesi karşılığında da bayilere 2,5 milyon lira dolayında ikramiye primi ödenmesi bekleniyor. Başbayi aracılık komisyonları da yaklaşık 1,5 milyon lira tutuyor. Bu durumda, yılbaşı biletleri, bayilere de 44 milyon lira dolayında bir hasılat sağlıyor. Bu arada Milli Piyangoda büyük ikramiyeyi kazanma ihtimali, normal çekilişlerde 600 binde bir, özel çekilişlerde ise 700 binde bir olarak belirleniyor. Ancak yılbaşı özel çekilişlerinde büyük ikramiyeyi kazanma ihtimali 10 milyonda bire çıkıyor. -İDAREDEN VATANDAŞA ÖNERİLER- Öte yandan Milli Piyango İdaresi, ortak bilet alanları, biletlerin arkasını imzalamaya çağırdı. İdare, tüm şans oyun biletlerinin arkasına ad ve soyadın yazılarak imzalanmasının güvenlik açısından önemli olduğunu, biletin birden fazla kişi tarafından imzalanmasının da ortaklık olarak değerlendirildiğini belirtti. Milli Piyango oyununda ikramiye isabet eden, ancak yırtılmış veya kopmuş parçası olan biletlere de ancak İdare veya satış merkezleri tarafından yapılacak inceleme sonucunda ödeme yapıldığını bildiren İdare, Piyangonun şans oyunlarına ait ikramiyelerin hiçbir vergi,resim ve harca tabi olmadığına da dikkati çekti.