Talih kuşu görücüye çıkıyor

Halen TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmekte olan Mali Kontrol Kanun Tasarısı içinde yer alan piyango özelleştirmesi, bu hafta yasalaşması beklenen söz konusu düzenlemeyle birlikte başlayacak.



Cumhurbaşkanının onayından ve Resmi Gazete’de yayımlanmasından sonra Milli Piyango özelleştirmesiyle ilgili esasları belirleyen ‘Şans Oyunları Lisansının Verilmesi Hakkında Yönetmelik’ çıkarılacak. Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun lisans devri kararıyla birlikte de talih oyunlarının özelleştirilmesine ilişkin hukuki altyapı tamamlanmış olacak.



PEŞİN BEDEL AĞIRLIKTA



10 yıl süreyle lisans devri yoluyla özelleştirilecek Piyango’da, devrin peşin bedelle mi yoksa hasılat paylaşımı yoluyla mı yapılacağına Özelleştirme Yüksek Kurulu karar verecek. Yetkililer, peşin bedelle satışın ağırlık kazandığına işaret ediyor.



Taslağa göre, 18 yaşın altındaki kişilere şans oyunu oynatılamayacak, şans oyunlarıyla ilgili aşırı reklam verilemeyecek.

Kamu paylarının aynen ödenmesini de sağlayan taslak çerçevesinde, işletici firma, Milli Piyango İdaresi’nden onay almadan yeni oyun oynatamayacak.

İşletici firma, oyun planlarında saatlik ve gün içi oyunlara yer veremeyecek. Oyunlar arasında en az 24 saat süre bulunacak.

Özelleştirmeye paralel yeniden yapılandırılacak Milli Piyango İdaresi, yeni dönemde daha çok gözetim ve denetim birimi olacak.



YABANCILAR DA İLGİ GÖSTERİYOR



Milli Piyango’nun özelleştirilmesine yabancı piyango kuruluşlarının büyük ilgisi de devam ediyor.

Piyango özelleştirmesi konusunda bilgi alan yabancılar arasında Koç grubuyla işbirliği yapacağı belirtilen Yunan OPAP’ın yanı sıra, GTech-Lottomatica (İtalya-ABD, terminal ve yazılım sağlıyor), Essnet-Tattersall’s (İsveç), Scientific Games (ABD, terminal ve yazılım sağlıyor), Camelot (ABD), Intralot (Yunanistan), Austrian Lotteries (Avusturya) ve Sisal (İtalya) bulunuyor.

Koç grubunun yanı sıra, Intralot ile ortak hareket eden Çukurova grubu, Doğan Holding ve İş Yatırım da bu özelleştirmeyle ilgileniyor.



