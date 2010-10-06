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Dünya

TALİBAN YİNE NATO TANKERLERİNE SALDIRDI İSLAMABAD (A.A)

06 Ekim 2010 14:01

-TALİBAN YİNE NATO TANKERLERİNE SALDIRDI  İSLAMABAD (A.A) - 06.10.2010 - Pakistan'ın güneydoğusundaki Ketta kenti yakınlarında Afganistan'daki ABD ve NATO güçlerine yakıt taşıyan en az 20 tankerin ateşe verildiği, bir kişinin öldüğü bildirildi. Ketta polisinden Hamid Navaz, silahlı kişilerin park halindeki araçları ateşe verdiğini ve olay yerinden kaçmayı başardıklarını söyledi. Polis, saldırı sonucunda park alanında görevli bir kişinin de öldüğünü belirtti. Bu arada, yerel bir ajansı telefonla arayan Pakistan Taliban Örgütü (TTP) Sözcüsü Azam Tarık, saldırının sorumluluğunu üstlendiklerini bildirdi.      Saldırının, Afganistan'daki ABD ve NATO kuvvetlerinin Pakistan topraklarına yaptığı saldırılara misilleme olduğunu belirten sözcü, bundan sonra da Pakistan'daki NATO araçlarına daha büyük saldırı düzenleneceği tehdidini yineledi. Pakistan'da son 5 gün içinde NATO'ya ikmal sağlayan araçlara düzenlenen saldırılarda 70'den fazla yakıt tankeri ve Tır ateşe verildi, bu saldırıların tamamını TTP üstlendi.      Afganistan'da 160 binden fazla askeri bulunan ABD ve NATO birliklerine ikmalin yüzde 80'i Pakistan üzerinden sağlanıyor. NATO'nun Pakistan rotası birçok tehlike ve riske rağmen düşük maliyet ve diğer yollara göre nispeten güvenli olması nedeniyle tercih ediliyor. 

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