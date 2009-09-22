'Taliban'la savaşı kaybedebiliriz'

Afganistan'daki NATO güçlerinin komutanı General McChrystal, ek birlikler gönderilmezse Taliban’a karşı savaşın kazanılamayacağını söyledi; mevcut stratejinin değiştirilmesini istedi.

Afganistan’daki Amerikan ve NATO kuvvetlerinin komutanı Amerikalı General Stanley McChrystal, Afganistan’a ek kuvvet gönderilmesi gerektiğini, aksi takdirde isyancılara karşı verilen mücadelede başarıya ulaşamayacaklarını belirtti.

McChrystal tarafından hazırlanan 66 sayfalık raporu ele geçirdiğini bildiren Amerikan The Washington Post gazetesi, Amerikalı komutanın Afganistan’a ek kuvvet gönderilmesine yönelik ihtiyaca vurgu yaptığını yazdı.

Afganların korunması

Ek kuvvet çağrısının “daha çok isyancı öldürmekten” ziyade Afganların korunmasına yönelik yeni stratejinin bir parçası olduğunu kaydeden McChrystal, yeni stratejiye duyulan ihtiyaca değindi.

Gerekli önlemler alınmazsa isyanı yenmenin imkânsızlaşacağını söyleyen Amerikalı komutan, raporunu ABD Savunma Bakanı Robert Gates’e sundu.

Daha önce hazırladığı benzer bir raporla da Afganistan stratejisinin değişmesi gerektiğini bildiren McChrystal, Afgan halkının Taliban’a karşı korunmasını öncelik haline getiren bir askeri strateji geliştirilmesini istemişti.

Üst düzeydeki NATO ve ABD yetkililerine sunulan bir diğer rapor da, “Afganların NATO’ya karşı bir güven krizinde olduğunu, Taliban’a karşı 2001’den bu yana verilen mücadelenin yaşamlarında hiçbir düzelme sağlamadığını düşündüğünü” göstermişti.

Afganistan’daki Amerikalı asker sayısı bu yıl 32 binden 62 bine çıkarıldı. Yıl sonuna kadar 6 bin askerin daha bölgeye gönderilmesi bekleniyor. McChrystal, daha önce Afganistan’a 30 bin ek asker gönderilmesini istemişti. Ancak Afganistan’a daha fazla asker gönderilmesine ABD Başkanı Barack Obama’nın Demokratik Partisi’nden de ciddi bir muhalefet var.

Karar için erken

Pazar günü Amerikan televizyon kanalları CNN, NBC ve ABC’ye gündemle ilgili konularda soruları yanıtlayan Obama, Afganistan’a daha fazla asker gönderilip gönderilmeyeceğine dair bir soru üzerine, bu konuda bir karar almak için daha erken olduğunu ifade ederek, önce bu ülkedeki Amerikan askerlerine yönelik uygun stratejiyi belirlemek gerektiğini söylemişti.

Obama, Afganistan’da “hedefe sıkıca odaklanmış bir savaş stratejisinin” El Kaide lideri Usame Bin Ladin’in yakalanmasına katkı sağlayacağını da belirtmişti.

Afganistan’da 62 bin Amerikan askerinin yanı sıra diğer milliyetlerden de yaklaşık 40 bin asker görev yapıyor. Kâbil’deki yaklaşık 700 Türk askerinin muharip bir görevi bulunmuyor.

İtalya yasta

Afganistan’da bir saldırıda geçen hafta hayatını kaybeden 6 İtalyan askeri, dün Roma’da düzenlenen devlet töreniyle ebedi istirahatgâhlarına uğurlandı. Tören çerçevesinde Roma’nın tarihi kiliselerinden San Paolo Fuori Mura (Sur Dışı Aziz Pavlus) Bazilikası’nda düzenlenen ayine, binlerce kişi katıldı. İtalya Cumhurbaşkanı Giorgio Napolitano, Başbakan Silvio Berlusconi, Senato Başkanı Renato Schifani, Meclis Başkanı Gianfranco Fini, bakanlar kurulunun ve genelkurmayın tüm üyeleri, cenaze töreninde hazır bulundu.