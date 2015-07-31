Taliban'ın yeni lideri belli oldu

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahit, Molla Ömer'in ölümünü resmen teyit ettikten sonra örgütün yeni lideri de resmen açıklandı. Medyada dün yer alan iddialarda belirtildiği gibi Taliban'ın yeni lideri, Molla Ömer'in "güvenilir yardımcısı" Molla Aktar Mansur oldu.

AFP'nin haberine göre; Taliban'ın internet sitesinde yayınlanan açıklamada, "Molla Ömer'in ölümünün ardından liderlik konseyi ve ülkenin İslam âlimleri, uzun müzakerelerden sonra, onun yakın, güvenilir dostu ve eski yardımcısı Molla Aktar Mansur'u liderliğe getirdi. Molla Ömer hayattayken, Molla Mansur, bu ağır sorumluluğu alabilecek güvenilir ve uygun kişi olarak görülüyordu" ifadesi yer aldı.

Afganistan Devlet Başkanlığı Sarayı dün erken saatlerde, Molla Ömer'in öldüğü yönündeki iddiayı doğrulamıştı. Saraydan yapılan yazılı açıklamada, 55 yaşında olduğu sanılan Molla Ömer'in 2013 yılında Pakistan'da öldüğü bildirildi.

Örgütün kurulduğu 1990'lı yıllardan bu yana kamuoyu önünde hemen hemen hiç görülmeyen Molla Mansur, Taliban'ın en önemli figürlerinden biri. Amerikan işgalinden önce Kandehar valiliği görevinde bulunan Molla Mansur, Havacılık Bakanlığı da yaptı.

Yıllardır Taliban'ı takip eden gazeteci Yehia Ghanem, Al Jazeera'ye yaptığı açıklamada, Molla Mansur'un örgütün çok önemli ve çok büyük birçok istihbarat operasyonunu yönettiğini söyledi. Ghanem, Mansur'un Taliban'ın doğduğu Kandehar'daki liderliği ve istihbari deneyimi sayesinde Molla Ömer'in yerini için en uygun aday haline geldiğini belirtti.