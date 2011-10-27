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Dünya

Taliban'ın üst düzey komutanlarından Molla Nazır öldürüldü İSLAMABAD (A.A)

27 Ekim 2011 13:44

-Taliban'ın üst düzey komutanlarından Molla Nazır öldürüldü İSLAMABAD (A.A) - 27.10.2011 - İnsansız Amerikan uçağının Pakistan'ın Güney Veziristan bölgesinde bu sabah düzenlediği füze saldırısında ölenler arasında Taliban'ın etkili komutanlarından Molla Nazır'ın da olduğu bildirildi. Pakistan televizyonları, insansız Amerikan uçağının Tora Gola köyünde hareket halindeki araca düzenlediği füze saldırısında ölen beş kişiden birinin Taliban örgütünün önde gelen komutanlarından Nazır olduğunu duyurdu. Amerikan saldırısında öldürülen diğer dört kişinin de Taliban militanları olduğu belirtildi.

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