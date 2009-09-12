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Dünya

Taliban’ın sözcüsü yakalandı

Pakistan Ordusu, yaptıkları operasyonda, Taliban’ın Svat Vadisi’ndeki sözcüsü Müslim Han’ın yakalandığını açıkladı.

12 Eylül 2009 03:00

Pakistan ordusu adına açıklama yapan Tümgenaral Athar Abbas, ülkenin kuzeybatısındaki Svat Vadisi’nde düzenlene operasyonlarda, başına 121 bin dolar ödül konulan Taliban’ın sözcüsü Müslim Han ve 4 Taliban komutanının ele geçirildiğini açıkladı.

Taliban’ın bölgedeki komutanı Fazlullah kameralardan kaçındığı için, sözcü Han Taliban’ın en bilinen isimlerinden bir haline gelmişti.

Yakalanan komutanlar arasında, Müslim Han’a konulan ödülün aynısı ile aranan önemli bir ismin de olduğu belritildi.

Askeri yetkililer, Svat Vadisi’nde dört ay önce başlanan operasyonun son aaşamaya geldiğini, bugüne kadar 2 bine yakın militanın öldürüldüğünü, Pakistan Ordusu’nun da 3 yüz civarında kayıp verdiğini söylediler.

Svat Vadisi’ndeki operasyonlar, bölgede elde edilen başarılardan sonra Hayber Geçidi’ne genişletilmişti.

Geçtiğimiz ay, ABD’nin insansız uçaklarla Güney Veziristan’da düzenlediği operasyonda taliban’ın Pakistan’daki lideri beytullah Mesud öldürülmüştü.

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