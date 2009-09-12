Taliban’ın sözcüsü yakalandı

Pakistan ordusu adına açıklama yapan Tümgenaral Athar Abbas, ülkenin kuzeybatısındaki Svat Vadisi’nde düzenlene operasyonlarda, başına 121 bin dolar ödül konulan Taliban’ın sözcüsü Müslim Han ve 4 Taliban komutanının ele geçirildiğini açıkladı.

Askeri yetkililer, Svat Vadisi’nde dört ay önce başlanan operasyonun son aaşamaya geldiğini, bugüne kadar 2 bine yakın militanın öldürüldüğünü, Pakistan Ordusu’nun da 3 yüz civarında kayıp verdiğini söylediler.