Taliban’ın sözcüsü yakalandı

Pakistan ordusu adına açıklama yapan
Tümgenaral Athar Abbas, ülkenin kuzeybatısındaki Svat Vadisi’nde
düzenlene operasyonlarda, başına 121 bin dolar ödül konulan Taliban’ın
sözcüsü Müslim Han ve 4 Taliban komutanının ele geçirildiğini açıkladı.
Taliban’ın
bölgedeki komutanı Fazlullah kameralardan kaçındığı için, sözcü Han
Taliban’ın en bilinen isimlerinden bir haline gelmişti.
Yakalanan komutanlar arasında, Müslim Han’a konulan ödülün aynısı ile aranan önemli bir ismin de olduğu belritildi.
Askeri yetkililer, Svat Vadisi’nde dört ay
önce başlanan operasyonun son aaşamaya geldiğini, bugüne kadar 2 bine
yakın militanın öldürüldüğünü, Pakistan Ordusu’nun da 3 yüz civarında
kayıp verdiğini söylediler.
Svat Vadisi’ndeki operasyonlar, bölgede elde edilen başarılardan sonra Hayber Geçidi’ne genişletilmişti.
Geçtiğimiz
ay, ABD’nin insansız uçaklarla Güney Veziristan’da düzenlediği
operasyonda taliban’ın Pakistan’daki lideri beytullah Mesud
öldürülmüştü.