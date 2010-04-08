Taliban'ın rehin aldığı Yunanlı serbest bırakıldı

T24- Üst düzey Pakistanlı bir yetkili, Pakistan’ın Afganistan sınırında bulunan Chitral bölgesinden 8 ay önce kaçırılan Athanasios Lerounis’in bırakıldığını söyledi.



Lerounis’in Afganistan’ın Nuristan eyaletinde serbest bırakıldığı ve yetkililerce Chitral’a getirildiği kaydedildi.



Chitral’daki hükümet yetkilisi Rahmetullah Vezir, Lerounis’in sağlığının yerinde olduğunu, serbest bırakılması için herhangi bir fidye ödenmediğini ifade etti. Vezir, "Birkaç talepleri oldu ama kabul etmedik. Müzakereler ve baskıyla serbest bırakılmasını sağladık" dedi.



Yunanlı Gönüllüler Derneği’nin başkanı olan ve 2001 yılından bu yana bölgede kültürel bir proje üzerinde çalışan Athanasios Lerounis, Eylül ayında Kalaş vadisinde kaçırılmış, korumasıysa öldürülmüştü.