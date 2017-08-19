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Dünya

Taliban’ın öldürmek istediği aktivist Malala Oxford’da okuyacak

Kız çocuklarının eğitimi için başlattığı kampanya nedeniyle, başından vurulmuştu

19 Ağustos 2017 19:46

Malala Yusufzay Pakistan’daki kız çocuklarının eğitimi için çabaları ile ilk olarak adını duyurmuştu. Yaşadığı Swat Eyaleti’nde Taliban’ın hedefi haline geldi ve başından vuruldu. Hayata tutunmayı başaran, çabaları nedeniyle Nobel Barış Ödülü’ne layık görülen Malala şimdi de dünyanın en prestijli okullarından Oxford’a kabul edildi.


Malala, Oxford’a kabul edildiğine dair ekran görüntüsünü ve duygularını Twitter üzerinden paylaştı ve “Oxford’a gidecek olmak çok heyecan verici. Tüm birinci sınıf öğrencilerine en zor yılda başarılar. En iyi dileklerimle” dedi.

Malala, Oxford’da felsefe, politika ve ekonomi okuyacak.

Nobel Ödülü'nü alan en geç kişi 

Malala Yusufzay 2009 yılında Pakistan’daki kız çocukların eğitim sıkıntılarına dikkat çekmk için BBC’nin Urduca servisine blog yazıyordu. Taliban tarafından önce ölüm emri verilen Malala 2012 yılında arkadaşlarıyla bindiği okul servisinde başından vuruldu. İngiltere'de 3 ay tedavi gördükten sonra yeniden yaşama tutulan Malala ailesiyle birlikte İngiltere'ye yerleşti ve kız çocuklarının eğitimi için verdiği mücadeleyi burada sürdürdü. Kız çocuklarının eğitiminde farkındalık yaratmak için babası ile birlikte Malala fonunu kurdu. 2014 yılında Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldü. Bu ödüle en genç yaşta layık görülen kişi olarak kayıtlara geçti ve aldığı bir milyon 100 bin dolarlık ödülü de Pakistan'da kız çocuklarına bir ortaokul yapılması için bağışladı. Malala 2017 yılında da Birleşmiş Milletler’in en genç barış elçisi seçildi. (Artı Gerçek)

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