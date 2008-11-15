Taliban'ın kezzabı onu korkutamadı

Afganistan'da, okullarının önünde kezzaplı saldırıya uğrayan genç kızlar arasında bulunan 17 yaşındaki Şemsiye, ölüm tehlikesine rağmen okulunu bitirmeye kararlı olduğunu söyledi
Kandahar'da, okuldan çıkarken motosikletli saldırganların kurbanı olan 6 genç kızdan biri olan Şemsiye, tedavi gördüğü hastanede, "Beni öldürmeye çalışsalar da okuluma devam edeceğim. Okula gitmekten vazgeçmeyeceğim" diye konuştu. Okula giden kızlara kezzaplı saldırı
Yüzünün yarısı sargılar içinde bulunan Şemsiye'nin tek gözünün saldırıda zarar gördüğü ve tedavisinin sürdüğü belirtiliyor. Şemsiye, yatağında yaptığı açıklamada, "ülkesini yeniden kurabilmek için eğitim alması gerektiğini" ifade etti. Kezzaplı saldırıda yüzü yanan Atıfe Bibi hala hastanede...
Şemsiye'nin doktorları, genç kızın genel durumunun iyi olduğunu, doktorlardan oluşan bir heyetin, kızın tedavi için Hindistan'a gönderilip gönderilmemesi kararı alacağını kaydetti.
Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai, bu saldırıyı sert dille kınamış ve sorumluların "eğitim düşmanı" olduğunu söylemişti.
Eğitim kurumlarından yetkililer de, bu tür saldırıların, özellikle kızların eğitim alma hakkını engelleyemeyeceğini vurguladı.