Taliban'ın kezzabı onu korkutamadı

Kandahar'da, okuldan çıkarken motosikletli saldırganların kurbanı olan 6 genç kızdan biri olan Şemsiye, tedavi gördüğü hastanede, "Beni öldürmeye çalışsalar da okuluma devam edeceğim. Okula gitmekten vazgeçmeyeceğim" diye konuştu.Yüzünün yarısı sargılar içinde bulunan Şemsiye'nin tek gözünün saldırıda zarar gördüğü ve tedavisinin sürdüğü belirtiliyor. Şemsiye, yatağında yaptığı açıklamada, "ülkesini yeniden kurabilmek için eğitim alması gerektiğini" ifade etti.Şemsiye'nin doktorları, genç kızın genel durumunun iyi olduğunu, doktorlardan oluşan bir heyetin, kızın tedavi için Hindistan'a gönderilip gönderilmemesi kararı alacağını kaydetti.Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai, bu saldırıyı sert dille kınamış ve sorumluların "eğitim düşmanı" olduğunu söylemişti.Eğitim kurumlarından yetkililer de, bu tür saldırıların, özellikle kızların eğitim alma hakkını engelleyemeyeceğini vurguladı.