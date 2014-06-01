Taliban'ın elindeki ABD askeri 5 yıl sonra serbest

Taliban'ın elinde esir kalan tek ABD askeri çavuş Bowe Bergdahl serbest kaldı.

ABD ordusunu konu alan Hollywood filmlerinin klişelerinden "Kimse geride kalmayacak" sloganı Afganistan'da gerçek oldu.

Çavuş Bowe Bergdahl, 5 yıl önce Taliban Afganistan'ın doğusundaki bir ABD üssünden bir şişe su ve pusula ile ayrıldıktan kısa bir süre sonra Taliban tarafından yakalanmıştı. ABD askerinin üsten neden bu şekilde ayrıldığı ise hala esrarını koruyor.

Afganistan'ın doğusundaki Paktika bölgesinde kaçırılan çavuş Bergdahl, Pakistan'a götürülerek bilinmeyen bir yerde tutulmuştu.

Uzun süredir Bergdahl'ı kurtarmak için yürütülen çalışmalar Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Tani'nin arabuluculuğu sayesinde sonuca ulaştı.

ABD, Bowe Bergdahl karşılığında Guantanamo'da tuttuğu içlerinde iki tane üst düzey komutanın olduğu 5 kişiyi serbest bıraktı.

Tutuklular Katar'a teslim edilirken çavuş Bergdahl, Pakistan'ta serbest bırakıldı.

ABD basının aksine New York Times gazetesine göre takas edilen tutukluların hepsi önemli kişiler.

WikiLeaks belgelerinde bunların bazılarının ismi geçiyordu. Bu belgelere göre ABD'nin elindeki en önemli Taliban lideri Muhammed Nebi Ömeri'ydi ve serbest bırakıldı. Yine Taliban bölge yönetici Molla Nurallah Nuri de bırakıldı.

Diğer önemli tutuklu Molla Muhammed Fazlı Taliban'ın eski savunma bakan yardımcısı. Abdül Hak Vasik ise Taliban'ın istihbarat görevlisi. Hurullah Said Veli Hairkva ise eski içişleri bakanı ve vali.

Esir düşen ABD ordusunun bir mensubunun dönüşünü "Amerikan halkı adına Bergdahl’ın geri dönüşünü ailesine bildirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Onların cesareti ve fedakarlığından onur duyuyorum" sözleriyle duyuran ABD Başkanı Barack Obama'ya ise eleştiri var.

Takasla ilgili Kongre'ye haber vermeyen Obama yönetimi anayasayı ihlal etmekle suçlanıyor. Beyaz Saray ise Obama'nın başkomutan olarak yetkilerini kullandığı görüşünde. Cumhuriyetçiler ise çok önemli Taliban esirlerinin bırakılmasının Amerikan yasalarına aykırı olduğunu belirtiyor.

Bir süredir ABD'ye arkasını dönen Afganistan Devlet Başkanı Karzai de takastan haberdar edilmeyenlerden. ABD yönetimi Taliban ile barış görüşmelerini ilerletmek için bir koz olarak kullanmasından korktuğu Afgan lidere gelişmelerden haber vermedi.