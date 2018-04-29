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BBC Türkçe

Taliban'ın beş yıldır rehin tuttuğu aile kurtarıldı

APakistan askerleri, Afgan Talibanı'nın beş yıldır rehin tuttuğu beş kişilik bir Kuzey Amerikalı aileyi kurtardı. Kanadalı Joshua Boyle ve ABD'li eşi Caitlan Coleman 2012'de Afganistan'da dolaşırlarken kaçırılmışlardı. Çiftin rehin tutuldukları beş yıllık

29 Nisan 2018 20:30

Pakistan askerleri, Afgan Talibanı'nın beş yıldır rehin tuttuğu beş kişilik bir Kuzey Amerikalı aileyi kurtardı.

Kanadalı Joshua Boyle ve ABD'li eşi Caitlan Coleman 2012'de Afganistan'da dolaşırlarken kaçırılmışlardı. Çiftin rehin tutuldukları beş yıllık dönemde üç çocukları oldu.

Pakistan ordusu, ailenin Afgan sınırı yakınlarındaki bir operasyon sırasında ABD'den gelen istihbaratla kurtarıldığını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, rehinelerin kurtarılmasının ABD-Pakistan ilişkileri açısından "olumlu bir an" olduğunu söyledi.

Trump "Bayan Coleman esir tutulurken çiftin üç çocuğunu dünyaya getirdi. Bugün özgürler" dedi.

Trump ayrıca "Pakistan hükümetinin işbirliği Amerika'nın bölgede güvenliği sağlamak için daha fazla şey yapması dileğine uyduğuna yönelik bir işaret" dedi.

Tutsak kaldıkları dönemde, Hakkani şebekesi tarafından kaçırılan çiftin videoları yayınlanmış ve özgürlükleri karşılığında Afganistan'da hapiste olan üç kişinin salıverilmesi talep edilmişti.

Geçen Aralık ayında yayımlanan son videoda Coleman hamileydi ve çiftin iki küçük erkek çocuğuyla görülüyordu.

Coleman videoda tutsaklıklarının sona ermesini istediğini ve "Kafkaesk bir kabus" yaşadıklarını söylemişti.

Pakkistan Ordusu, ABD istihbarat kuruluşlarının çifti Afganistan'da takip ettiğini ve 11 Ekim'de Pakistan'ın aşiretlerin denetimindeki Kurram bölgesine götürüldüğünü bildirdiklerini açıkladı.

Ordunun açıklamasında "Bu başarı, zamanında istihbarat paylaşımının önemini ve Paktistan'ın bu iki güç arasındaki iş birliğiyle bu beladan kurtulmak için yürütülen mücadeledeki kararlığını gösteriyor" denildi.

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