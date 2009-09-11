Taliban'ın Afganistan'daki varlığı artıyor

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|Uluslararası Güvenlik ve Gelişme Konseyi, Afganistan'ın
büyük bölümünde Taliban'ın varlığının arttığını açıkladı.
Merkezi Londra'da bulunan düşünce kuruluşu tarafından yayımlanan
raporda, ABD tarafından iktidardan uzaklaştırılmasının üzerinden 8 yıl
geçmesinin ardından Taliban'ın, ülkenin yüzde 80'lik bölümünde, kalıcı olarak
geri döndüğü kaydedildi.
Raporda bu oranın, 2007 yılının kasım ayında
yüzde 54, 2008 yılının aynı döneminde ise yüzde 72 olduğu belirtildi. Son
aylarda ülkenin kuzeyinde Taliban eylemlerinin arttığına da işaret
edildi.
ABD güçleri ve müttefik ülkelerin askerleri, 11 Eylül
saldırılarının ardından Afganistan'daki Taliban rejimini
devirmişti.