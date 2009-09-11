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Dünya

Taliban'ın Afganistan'daki varlığı artıyor

11 Eylül 2009 13:12

Uluslararası Güvenlik ve Gelişme Konseyi, Afganistan'ın büyük bölümünde Taliban'ın varlığının arttığını açıkladı.

Merkezi Londra'da bulunan düşünce kuruluşu tarafından yayımlanan raporda, ABD tarafından iktidardan uzaklaştırılmasının üzerinden 8 yıl geçmesinin ardından Taliban'ın, ülkenin yüzde 80'lik bölümünde, kalıcı olarak geri döndüğü kaydedildi.

Raporda bu oranın, 2007 yılının kasım ayında yüzde 54, 2008 yılının aynı döneminde ise yüzde 72 olduğu belirtildi. Son aylarda ülkenin kuzeyinde Taliban eylemlerinin arttığına da işaret edildi.

ABD güçleri ve müttefik ülkelerin askerleri, 11 Eylül saldırılarının ardından Afganistan'daki Taliban rejimini devirmişti.
 

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