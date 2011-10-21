-Taliban'ın 34 militanı öldürüldü İSLAMABAD (A.A) - 20.10.2011 - Pakistan'ın Afganistan sınırındaki Hayber'de güvenlik güçleriyle Taliban militanları arasında çıkan çatışmada 34 militan ile 3 asker öldü. Askeri yetkililer, Hayber'in Malik Din Hel bölgesindeki çatışmada çok sayıda asker ve teröristin yaralandığını, hava birlikleriyle desteklenen operasyonların devam edeceğini bildirdi. Afganistan sınırındaki Kurram bölgesinde bu sabah meydana gelen çatışmada 6 Taliban militanı öldürülmüş, iki asker yaşamını yitirmişti.