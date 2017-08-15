Taliban'dan Trump'a açık mektup

ABD Başkanı Donald Trump'a hitaben bin 600 kelimelik bir "açık mektup" yayınlayan Afganistan Talibanı, Amerikan birliklerinin ülkeden çekilmesi taleplerini yineledi.

Grubun sözcüsü Zabihullah Mücahid tarafından basın kuruluşlarına gönderilen yazıda, Trump yönetiminin Afganistan stratejisini gözden geçirme kararıyla seleflerinin hatalarının farkına vardığı ve bunun Taliban tarafından memnuniyetle karşılandığı ifade edildi.

Ancak ABD Başkanı'nı uyaran örgüt, Afganistan politikasını askerlere bırakıp birlik sayısını arttırmak yerine bir an önce çekilmek için harekete geçme çağrısı yaptı.

Mektupta, "ABD'nin devraldığı savaşın ve Amerikalı askerlerin zarar görmesinin engellenmesi sadece bu ülkenin Afganistan'dan çekilmesi ile gerçekleştirilebilir" ifadesi kullanıldı.

Taliban'ın kaleme aldığı yazıda ayrıca Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani hükümetine bir dizi eleştiri yöneltildi.

Gözden geçirilen Afganistan stratejisi

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un eğitim faaliyetlerinde bulunmak üzere Afganistan'a 4 bin yeni asker gönderme ve Washington'ın terörle mücadele kapsamında bu ülkede operasyonlarını arttırma planları Trump yönetimi tarafından bir süredir bekletiliyor.

Savunma Bakanı James Mattis bu hafta başında ABD hükümetinin yeni Afganistan askeri stratejisini açıklamaya çok yakın olduğunu söyledi. Afganistan'da eğitim faaliyetlerinde bulunan halihazırda yaklaşık 8 bin 400 Amerikan askeri bulunuyor.

2001 yılından beri bu ülkedeki askeri varlığını devam ettiren ABD, 2010 ve 2011 yıllarında muharip birliklerini çekmiş ve ülkede 100 binlerle ifade edilen asker sayısında büyük bir düşüş yaşanmıştı.

Taliban'ın ülkedeki faaliyetlerini arttırması Afganistan güvenlik güçleri üzerinde fazladan baskı yaratıyor. Bunun yanı sıra IŞİD'in Güney Asya'daki yayılımı ve özellikle doğu Afganistan'daki eylemleri güvenlik durumunu tehdit ediyor.

Afganistan'ın Yeniden İnşası Genel Müfettişliği'nin (SIGAR) raporuna göre ülkenin neredeyse yarısının kontrolü Taliban'ın elinde.

'Radikal seçenekler'

ABD'de çıkan bazı haberlere göre Trump'ın Afganistan stratejisini bekletmesinin ve gözden geçirmek istemesinin altında "daha radikal seçeneklerin" değerlendirilmesi yatıyor.

Bunlar arasında en çok öne çıkan seçenek ABD askerlerinin tamamen çekilmesi ve yerine sözleşmeli özel muharip birliklerin yerleştirilmesi.

Taliban, Trump yönetiminin askerleri tamamen çekmesini olumlu karşıladığını belirtirken, savaşı "özelleştirmenin" çok ciddi sonuçları olacağını söyledi.

Taliban'ın mesajında "(ABD) bu savaşı profesyonel ABD ve NATO askerleriyle kazanamadıysa, (Trump) paralı askerler, kötü şöhretli sözleşmeli firmalar ve ahlaksız işbirlikçilerle asla kazanamaz" ifadesine yer verdi.

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AP/Reuters/dpa,ÇÖ/BK