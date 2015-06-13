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Dünya

Taliban'dan polis karakoluna saldırı: En az 17 ölü

Saldırıda 16 polisin de yaralandığı söylenirken, bölgedeki kimi önemli noktaların da Taliban'ın eline geçtiği duyuruldu

Fotoğraf: Arşiv

13 Haziran 2015 22:33

Taliban, Afganistan'ın güneyindeki Musa Kale İlçesi'nde bir polis karakoluna saldırdı. Saldırıda en az 17 polisin öldüğü açıklandı.

Yetkililer, iki ay önce Taliban'a karşı başarılı operasyonlar gerçekleştirilen bölgede, "yüzlerce Taliba savaşçısı"nın saldırıya katıldığını duyurdu.

En az 17 polisin hayatını kaybettiği saldırıda 16 polisin de yaralandığı söylenirken, bölgedeki kimi önemli noktaların da Taliban'ın eline geçtiği duyuruldu. Son altı haftadaki saldırıların kuzeyde yoğunlaştığı belirtilirken, bunun ülkenin güneyinde gerçekleşen son zamanların en büyük saldırısı olduğu duyuruluyor.

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