Taliban'dan polis eğitim merkezine intihar saldırısı; 33 ölü

Afganistan'ın Paktiya Vilayeti'nin başkenti Gardez'de Taliban, bir polis eğitim merkezine bomba yüklü araçla intihar saldırısı gerçekleştirdi. aldırı sonucu en az 33 kişinin öldüğü, 200'den fazla kişinin de yaralandığı açıklandı.

Gardez'de polis eğitim merkezine yönelik saldırıyı Taliban Twitter'dan üstlenirken, AFP'ye konuşan yetkililer ölenler arasında kadınlar, öğrenciler ve polisler olduğunu açıkladı.

Ölenler arasında emniyet müdürünün de olduğu açıklandı.

Afganistan İçişleri Bakanlığı açıklamasında "Önce bir intihar saldırganı eğitim merkezi yakınında patlayıcı yüklü aracını patlattı. Ardından diğer saldırganlar saldırıya geçti" dedi.

Bakanlık ayrıca 5 saldırganın öldürüldüğünü duyurdu.

İntihar yelekli ve silahlı saldırganlarla çatışmanın 4 saaten beri sürdüğü belirtiliyor.

"İki intihar saldırısı gerçekleşti"

Bir yerel yetkili ise aynı zamanda ulusal polis, sınır muhafızları ve Afgan Ulusal Ordusu'nun bölge merkezlerinin bulunduğu yerleşkenin yakınlarında iki adet patlayıcı yüklü aracın patlatıldığını söyledi.

Paktiya vilayeti Pakistan'ın aşiretler bölgesi olarak bilinen ve Taliban bağlantılı Hakkani örgütünün faal olduğu bölgeyle sınırı paylaşıyor.

Saldırı ABD'nin insansız hava araçlarıyla Kurram aşiret bölgesinde militanlara saldırı düzenlemesinden saatler sonra yaşandı.

Bu saldırıda en az 26 Hakkani militanının öldürüldüğü açıklanmıştı.