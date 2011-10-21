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Dünya

Talibandan Pakistan için savaş yemini İSLAMABAD (A.A)

21 Ekim 2011 12:33

-Talibandan Pakistan için savaş yemini İSLAMABAD (A.A) - 21.10.2011 - Afganistan Talibanının lideri Maulvi Fazlullah'ın, Pakistan'ın Amerikan baskısı altına girdiğini gerekçesiyle Pakistan ordusuyla savaşmak için yemin ettiği ileri sürüldü. Pakistan ajansların haberine göre, Afgan Talibanı lideri Fazlullah'a yakınlığıyla bilinen Taliban komutanlarından Siracuddin Ahmed, Pakistan'ın Svat bölgesinde yeniden İslam hukukuna dayalı bir yönetim kurmak için Fazlullah'ın Pakistan ordusuyla savaş yemini ettiğini söyledi. Pakistan hükümetinin ABD baskısı ve zorlamamasıyla Taliban'a saldırdığını belirten Ahmed, Fazlullah'ın Pakistan ordusuyla savaşmaya kararlı olduğunu ifade etti. Pakistan Ordu Sözcüsü General Ahtar Abbas hafta başında yaptığı bir açıklamada, Afgan Talibanını kendileri için büyük tehdit olarak gördüklerini söylemişti. Pakistan Talibanı, Afgan Talibanının desteğiyle 2009 yılında başkent İslamabad'a 160 kilometre uzaklıktaki Svat bölgesinde İslam hukukuna dayalı bir yönetim kurmuş, Pakistan hükümeti de Taliban yönetimini kısa süreliğine tanımış fakat uluslararası baskılara dayanamayan İslamabad, Svat'taki Taliban hükümetine savaş ilan ederek kısa sürede varlığına son vermişti.

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