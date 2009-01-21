Taliban'dan Obama'ya: Afganistanı terk edin

Sözcü Yusuf Ahmed, AFP'ye telefonla yaptığı açıklamada, Obama'nın Amerikan birliklerini Afganistan'dan çekmesi gerektiğini yoksa akıbetlerinin 1980'lerde Afganistan'ı işgal eden Sovyetlerle aynı olacağını söyledi.Ahmed, "Obama ile bir sorunumuz yok ama (önceki Başkan George) Bush'un siyasetinden ders almalı, hatta ondan önce, Afganistan'ı 1979 ile 1989 arasında işgal eden ve Mücahitlerin direnişi karşısında zorla ülkeyi terk eden Sovyetlerden ders almalı" dedi.Sözcü Ahmed, konuşmasını, "ABD çocuklarını Afganistan'da acı çekmek için göndermeyi durdurmalı. Bunun da tek çözümü Afganistan'ı terk etmeleri. Biz, onların olduğu kadar özgür bir halkız. Buraya geldiler ve bizim geleceğimize karar vermek istediler. Bu mümkün değil. Afganlar kendi kaderlerine kendileri karar vermelidir" diyerek tamamladı.Taliban 2001'de iktidardan indirildi ancak 70 bin kadar yabancı askerin mevcudiyetine rağmen Taliban rejimine bağlı militanların direnişi sürüyor.Obama, Afganistan'ı dış siyasetinin "önceliklerinin başında" saymıştı.