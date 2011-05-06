Taliban'dan Ladin için intikam sözü

T24- Afganistan'daki Taliban örgütü, El Kaide lideri Usame bin Ladin'in öldürülmesinin intikamını alma sözü verdi.



Afganistan'ın güneyinde Reuters muhabirinin ele geçirdiği bir videoda, yüzleri örtülü ve kimliği belirsiz altı Taliban militanı tüfekler, el bombaları, makineli ve diğer silahların yanında görülüyor.

Videoda altı militandan üçü, Usame bin Ladin'in öldürülmesine rağmen Afganistan'da koalisyon güçleri ve Afgan birlikleriyle savaşı sürdürecekleri sözü veriyor.





Bir militan Peştu dilinde, "Usame bin Ladin'in şehit olduğu haberi doğru olsa bile, bu bizim cihat politikamızı değiştirmeyecek... eğer öldüğü doğruysa, bu bizi cihadımızı sürdürmemiz için daha çok motive edecek" diyor.





Yeri bilinmeyen bir yerleşimin yüksek duvarlarının önünde sıraya dizili olarak görülen militanlardan bir diğeri, kameraya bakarak, "cihatlarına, şehitlerinin intikamını alana ve mahşere kadar devam edeceklerini" söylüyor.





Elinde Taliban komutanlarınınkine benzer bir telsiz taşıyan ve grubun lideri olduğu sanılan bir militan da Molla Ömer'e bağlı kalacaklarını belirterek, "Yabancı askerlere karşı cihadımıza devam edeceğiz. Sloganımız Allahu Ekber'dir. Kutsal kitabımız Kur'an, ülkemize ve dinimize karşı onu koruma ve savunma sorumluluğumuz olduğunu söylüyor. Afganistan'da tek bir mücahit savaşçı kalsa da Molla Ömer'in liderliğinde cihadımızı sürdüreceğiz" diyor.

