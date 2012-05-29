T24 LogoT24 Logo
Dünya

Taliban'dan kızlara zehirli toz saldırısı

Afganistan'da, kızların okula gitmesini istemeyen Taliban, öğencileri hedef aldı

29 Mayıs 2012 21:19

 

Taliban'ın hedefinde bu kez kız öğrenciler vardı. Afganistan’nın kuzeyinde bir okula Taliban militanları, yine zehirli tozla saldırdı. Bölgede 156 öğrenci zehirlenerek hastanelik oldu.
 
Militanlar, ülkenin kuzeyinde bulunan Takhar vilayetinde bir kız okuluna yine zehirli tozla saldırdı.
 
156 kız öğrencinin zehirlenerek hastanelik olmasına neden olan tozun niteliği henüz belirlenemezken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
 
Takhar'da geçen ay da 150 kız öğrenci içtikleri sudan zehirlenmişti. Kızların eğitim görmesine karşı olan taliban özellikle etkili olduğu bölgelerde sık sık benzer eylemler yapıyor.

ETİKETLER

talibanzehir tozu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24