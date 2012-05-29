Taliban'dan kızlara zehirli toz saldırısı

Taliban'ın hedefinde bu kez kız öğrenciler vardı. Afganistan’nın kuzeyinde bir okula Taliban militanları, yine zehirli tozla saldırdı. Bölgede 156 öğrenci zehirlenerek hastanelik oldu.

Militanlar, ülkenin kuzeyinde bulunan Takhar vilayetinde bir kız okuluna yine zehirli tozla saldırdı.

156 kız öğrencinin zehirlenerek hastanelik olmasına neden olan tozun niteliği henüz belirlenemezken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Takhar'da geçen ay da 150 kız öğrenci içtikleri sudan zehirlenmişti. Kızların eğitim görmesine karşı olan taliban özellikle etkili olduğu bölgelerde sık sık benzer eylemler yapıyor.