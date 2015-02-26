Taliban'dan Kabil saldırısı açıklaması: Türkleri yanlışlıkla vurduk

Afganistan’ın başkenti Kabil’de, Türkiye Büyükelçiliği'ne ait iki araca bombalı saldırı gerçekleşti. Büyükelçiliğin önündeki araçlara düzenlenen saldırıda 1 Türk vatandaşı hayatını kaybederken iki Türk vatandaşı da yaralandı. Hayatını kaybeden Türk vatandaşının zırhlı araç içindeki güvenlik görevlisi olduğu açıklandı. Saldırıyı üstlenen Taliban'ın hedefinde ABD aracı olduğu belirtildi.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit, Kabil'deki Türk Büyükelçiliği sokağından geçen ABD aracının hedef alındığını öne sürdü.

Anadolu Ajansı haberine göre, Mücahit, ''Bölgeden geçen ABD'ye ait araçları hedef aldık, ölenler de ABD vatandaşı, eğer saldırı anında Türklere ait araç da bölgede varsa yanlışlıkla onlar da zarar görmüştür, bizim Türklerle düşmanlığımız yok" dedi.

Associated Press (AP) haber ajansına bilgi veren Afganistan İçişleri Bakan Yardımcısı Muhammed Eyüp Salangi ise "Hedef Türkiye büyükelçiliği aracıydı" dedi.

'Büyükelçi Aramaz'ın durumu iyi'

Genelkurmay'dan yapılan açıklamada, "Afganistan Türk Görev Kuvvet Komutanlığı'ndan, NATO'nun Afganistan'daki Kıdemli Sivil Temsilcisi Büyükelçi İsmail Aramaz'a tahsisli koruma timinin aracına, 26 Şubat 2015 günü TSİ 05:45 sularında, başkent Kabil'de bomba yüklü bir araçla saldırıda bulunulmuştur" dendi.

Genelkurmay'ın internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada olayda bir Türk Silahlı Kuvvetleri mensubunun öldüğü, bir personelin ise yaralandığı belirtildi.

Büyükelçi İsmail Aramaz'ın durumunun iyi olduğu, saldırı anında olay yerinde olmadığı belirtiliyor.

CNN Türk televizyonuna bilgi veren Dışişleri kaynaklar iseı olayın İran Büyükelçiliği önünde gerçekleştiğini ifade etti ve "Araçlar Büyükelçi'yi almak için giderken yol kenarındaki bir araç patlatıldı" dedi.

Bomba yüklü araç

Saldırı, bomba yüklü aracın büyükelçilik aracına çarpması ile meydana geldi.

Taliban medyaya gönderdiği bir kısa mesajda saldırıyı üstlenerek, hedefin, "yabancıların araç konvoyu" olduğunu söyledi.

Saldırı büyükelçilik binasının dışında, kapının yan tarafında meydana geldi.

Türkiye büyükelçiliği İran ve Almanya büyükelçilikleri ile aynı yerde bulunuyor.

AP haber ajansına ait görüntülerde üzerinde Türkiye'ye ait diplomatik plaka olan iki siyah zırhlı araç saldırının olduğu yerde görülüyor ve yaralı bir kişinin bir araçtan çıkarıldığı görülüyor.