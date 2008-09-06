Taliban'dan Fransız üniformalı poz

Paris Match dergisine konuşan Taliban militanları, 18 Ağustos’ta öldürdükleri Fransız askerlerinin üniformaları ve silahlarıyla poz verdi. Haber ve fotoğraflar Fransa’da büyük tepkiyle karşılandı.



Militanların Fransa askeri üniformasıyla pozu protestoya neden olurken, saatin askerlerden birine ait olduğu ailesi tarafından doğrulandı.



Fransa’da yayımlanan haftalık Paris Match dergisinde çıkan ve Afganistan dağlarındaki Taliban militanlarını konu alan bir röportajda, 18 Ağustos’ta pusuya düşürülerek öldürülen 10 Fransız askerine ait kol saati, miğfer, çelik yelek ve bir silahın Taliban militanlarının üzerinde “hatıra” eşyası gibi taşıdığının görüntülenmesi Fransa’da şiddetli tepki uyandırdı.



Fransız askerlerinden bazılarının cesetlerinin bir süreliğine Taliban’ın eline geçmiş olduğunun bu yolla belgelenmesi de Fransız Genelkurmayı’nın daha önce yaptığı açıklamalarla çelişti. Öte yandan Paris Match muhabirine, yakınlarına ulaştırılmak üzere teslim edilen kol saatinin o askere ait olduğu da ailesince doğrulandı.



'Sansürleyemeyiz'



Röportajı yapan derginin foto muhabiri Veronique De Viguiere, Nouvelle Observateur dergisine yaptığı açıklamada, doğacak polemiği tahmin edemediğini aktardı ve “Biri sizi yanına kabul ediyorsa göstermek istediği şeyler vardır. Gerçeği kısmen değil tamamen göstermeliyiz” diye kendini savundu. Dergi yayın yönetmeni Laurent Valdiguie de, “Düşmanların ifadelerini sansürlersek nasıl bir ülke oluruz? Taliban bizde çıkan yayınları dergisine taşımıyor” diye

konuştu.



Genelkurmay kızdı



Genelkurmay Başkanı General Jean Louis Georgerin, “Taliban bu röportajla iletişim alanında puan kaydetti. Askerlerimizin eylemini zayıflatan, ailelerin acılarını depreştiren hareketleri kınıyorum” dedi.



Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Yeşil Parlamenter Daniel Cohn-Bendit, derginin “iğrenç bir röntgencilik örneği” verdiğini söylerken, Sosyalist Partili eski Bakan Pierre Moscovici, “tehditlerine kredibilite sağlayan Taliban’la mizansenleri rahatsız edici” bulduğunu belirtti.

