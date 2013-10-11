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Dünya

'ABD hükümeti kendi halkının kanını emip parasını etrafa savuruyor'

Taliban, 'ABD halkı, politikacıların kendi çıkarları için hem onların hem de baskı altındaki ülkelerin kaderiyle oynadığını anlamalı' dedi

11 Ekim 2013 10:01

Taliban, ABD’de yaşanan bütçe krizi hakkında açıklama yaptı. ABD’li politikacıları hedef alan Taliban, ‘ABD hükümetinin kendi halkının kanını emdiğini ve parasını etrafa savurduğunu' belirtti.

Afganistan’da kontrolü yeniden ele geçirmek için ABD birliklerine karşı mücadele veren Taliban, ABD’de yaşanan bütçe kriziyle ilgili açıklamada bulundu.

Taliban, açıklamasında ABD’li politikacıları hedef alarak, “ABD halkı, politikacıların kendi çıkarları için hem onların hem de baskı altındaki ülkelerin kaderiyle oynadığını anlamalı” denildi.

AFP ve El-Arabiya tarafından yayımlanan açıklamaya göre, Taliban, ‘bütçe krizinin sorumlusu bencil ve akılları boş olan ABD’nin liderleridir” ifadesini kullandı.

Taliban, ‘insanların çok zor kazandığı paraya hükümetin el koyduğunu ve aynı parayı masum ve baskı altındaki insanların kanını akıtmak için etrafa savurduğunu’ belirtti. Taliban, “ABD kendi insanının kanını emmek yerine, bu parayı barış için kullanmalı” yorumunu yaptı.

 

Kriz sürüyor

 

ABD’de yaşanan bütçe krizi, 800 binden fazla kamu çalışanının zorunlu izne ayrılmasına neden olurken, hükümete günde 300 milyon dolar kaybettiriyor.

Cumhuriyetçi Parti kontrolündeki Temsilciler Meclisi ile Demokrat Parti kontrolündeki Senato arasında halen krizin aşılması için anlaşma sağlanabilmiş değil.

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