Taliban'dan Afganistan-Pakistan sınırına saldırı

T24- Pakistan yetkilileri, Mohmand aşiretinin yaşadığı Baidnami yöresinde 150 dolayında Taliban militanının, dün gece milis güçlere ait beş ayrı sınır karakoluna saldırı düzenlediği ileri sürdü. Yetkililer, çatışmalarda en az 11 asker ve 24 militanın öldüğünü kaydetti.





Pakistan güçlerinin operasyonlarına rağmen Taliban'ın sınır bölgesindeki eylemleri sürüyor

Sınır birliği yetkilileri, en az 12 askerin de saldırı sırasında yaralandığını kaydetti.



Mohmand bölgesinin yöneticisi Amjad Ali Han, ilk gelen haberlerde 3 olarak verilen ölü asker sayısının 11 olduğunu doğruladı; 12 askerin de yaralandığını açıkladı.

Han, sınırdaki milis birliklerinin, militan saldırılarını geri püskürttüğünü; askerlerin topçu ateşi ve helikopterlerle saldırıya geçtiğini ve 24 militanın öldürüldüğünü söyledi.

Taliban ise, olayların duyulmasından beri, verilen ilk sayıları reddetmiş ve çatışmalarda 12 askeri öldürdüklerini, kendilerininse, sadece 2 kayıp verdiklerini belirtmişti.

Bir askeri sözcü, "güvenlik güçlerinin bölgeyi kordon altına aldığını ve kaçan militanların arandığını" bildirdi.

Mohmand aşiretinin yaşadığı bölge, militan güçlerin Pakistan'la Afganistan arasında geçiş yaptıkları ve Taliban ile El-Kaide örgütlerinin kalesi sayılan bir yer.

Pakistan askeri güçlerinin son aylarda bu bölgede çeşitli operasyonlar düzenlemesine rağmen, bölgedeki isyancıların saldırıları sürüyor.

Bu ayın başlarında Galaney'deki bir hükümet binasına düzenlenen çifte intihar saldırısında 43 kişi ölmüştü. Bu saldırılar sırasında yerel yetkililer, Taliban hareketine karşı bir milis gücü oluşturulması amacıyla aşiret liderleriyle görüşme yapmaktaydılar.

Temmuz ayında da, Mohmand bölgesindeki Yakagund köyünde düzenlenen bir başka çifte intihar saldırısı, yine aşiret liderlerini hedef almış ve olayda 100'den fazla kişi ölmüştü.