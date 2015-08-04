Taliban'da liderlik krizi derinleşiyor



Doha'da 2013 yılında barış görüşmelerini sürdürme amacıyla kurulan Taliban'ın siyasi bürosunun başkanı Tayyib Aga görevinden istifa ettiğini açıkladı. Aga'nın istifasının arka planında Taliban lideri Molla Ömer'in ölümünden sonra yerine gelen Molla Ahtar Muhammed Mansur'un liderliğini benimsememesi olduğu belirtiliyor.

Doha Ofisi tarafından kullanılan internet sayfasındaki açıklamada Aga'nın ”Molla Ömer'in ilkelerine sadık kalarak temiz bir vicdanla yaşayabilmek için yürüttüğüm başkanlık görevinin sona ermesi gerektiğine karar verdim'' ifadelerine yer verildi. Aga, Taliban'ın hiçbir beyanına ortak olmak istemediğini ve şu an yaşanan iç çatışmalarda da herhangi bir tarafı desteklemeyeceğini de sözlerine ekledi. Taliban içinden ismi açıklanmayan bir kaynağın verdiği bilgiye göre Mansur'un yardımcıları Aga'yı istifasını geri çekmeye ikna etmeye çalışsa da Aga geri adım atmadı.

Acil birlik çağrısı

Aga ayrıca Molla Ömer'in ölümünün iki sene boyunca gizlenmesini “tarihi bir hata” olarak nitelendirdi. Taliban, Molla Ömer'in ölümünden sonra onun adına resmi açıklamalar yayınlamaya devam etmişti.

Tayyib Aga'nın istifası örgütün Afganistan Hükümetiyle barış görüşmelerinde kendi içinde yaşadığı ihtilafları da gündeme getirdi. Birçok Taliban militanı Pakistan'ın örgütü Afganistan Hükümeti'yle barış görüşmelerine zorladığı gerekçesiyle bu girişimlere karşı çıkıyor.

Örgüt içinde çatlaklar büyürken, IŞİD de Afganistan'da gerçekleştirdiği saldırılara devam ediyor. Bu nedenle Taliban'da yeni lider etrafında bir birlik sağlamaya yönelik adımlar atılıyor. Molla Mansur da Cumartesi günü Taliban lideri olarak yayınlanan ilk sesli mesajında örgüt içindeki ayrışmaları engellemeye yönelik birlik çağrısı yapmıştı.