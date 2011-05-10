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TALİBAN'A UYARI: BİN LADİN'İN AKIBETİNE UĞRARSINIZ KABİL (A.A)

10 Mayıs 2011 18:39

-TALİBAN'A UYARI: BİN LADİN'İN AKIBETİNE UĞRARSINIZ KABİL (A.A) - 10.05.2011 - Afganistan hükümeti, Taliban liderlerine, görüşme masasına oturmamaları halinde Usame bin Ladin'in akıbetine uğrayacakları uyarısında bulundu. Kabil'de barış görüşmelerinin başlatılması olanaklarının araştırılması konusunda düzenlenen bir konferansta konuşan Devlet Başkan Yardımcısı Muhammed Kerim Halili, "hükümetin başlattığı programın, Afganistan'ın tahribatına son verilmesi konusunda silahlı Afgan muhalefeti, özellikle de komutanları için iyi bir fırsat olduğunu" söyledi. Halili, "aksi taktirde sonlarının Usame bin Ladin'le aynı olacağı" uyarısında bulundu. Kabil'de, hükümet yetkilileri, büyükelçiler, valiler ve BM temsilcilerinin katılımıyla, geçen yıl hükümetin başlattığı barış ve uzlaşma komisyonu ve programının yeniden canlandırılmasının olanakları görüşülüyor.

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