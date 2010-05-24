Taliban'a hava saldırısı

T24-



Pakistan'da İngilizce yayımlanan The News gazetesinin bölgedeki aşiret kaynaklarına dayanarak verdiği habere göre, savaş uçak ve helikopterleriyle Taliban militanlarının sığınaklarına düzenlenen operasyonlarda 40'tan fazla militan da yaralandı.





Operasyonların, Orakzai'nin Ghundi Tal, Kot Killay ve Ghotak bölgelerinde yoğunlaştığı belirtilen haberde, öldürülen militanlar arasında Hüseyin Asgar, Mevlana Kımet, Zahid Han ve Lalzade isimli 4 Taliban komutanının bulunduğu kaydedildi.





Pakistan ordusunun Kuzey Veziristan'ın Orakzai bölgesinde mart ortalarında başlattığı operasyonlarda şimdiye kadar 800'den fazla Taliban militanı öldürüldü.