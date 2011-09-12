-Taliban yönetimi Bin Ladin'in yargılanmasını önermiş ANKARA (A.A) - 12.09.2011 - Afganistan'daki devrik Taliban yönetiminin, 11 Eylül 2001 saldırılarından önce ABD'ye, terör örgütü El Kaide'nin lideri Usame Bin Ladin'in yargılanmasını önerdiği, ancak ABD'nin öneriyle ilgilenmediği belirtildi. Taliban lideri Molla Ömer'in yardımcısı, devrik Taliban yönetiminin son Dışişleri Bakanı Vekil Ahmed Mütevekil, El Cezire'ye verdiği demeçte, ABD'ye, 11 Eylül 2001 saldırılarının planlayıcısı olarak kabul edilen Bin Ladin konusunda, 1990'larda Amerikan tesislerinin hedef alındığı saldırılarla ilgili olarak yargılanması için bazı önerilerde bulunduklarını söyledi. Mütevekil, 2001 saldırılarından önce bile Bin Ladin meselesini çözmek için çeşitli öneriler sunduklarını, bunlar arasında, üç ülkeli mahkeme kurulması ya da bağımsız uluslararası kuruluş olarak İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İTT) gözetiminde bir şeyler yapılması olduğunu ifade etti. Ancak ABD'nin bu önerilerle ilgilenmediğini, Bin Ladin'i teslim etme taleplerini sürdürdüğünü kaydeden Mütevekil, ABD'yle hiçbir ilişkileri ya da anlaşmaları bulunmadığını, ABD'nin kendilerini tanımadığını hatırlattı. Mütevekil, Taliban'ın, önerilerini Pakistan'daki Amerikan Büyükelçiliği ya da BM'deki gayriresmi Taliban bürosu aracılığıyla dolaylı olarak ilettiğini söyledi. Taliban yetkilisi, ABD'nin hiçbir öneriyi ciddiye almadığını, çünkü Taliban'a güvenmediğini belirtti. 11 Eylül saldırılarının düzenlendiği dönemde Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatının (CIA) Pakistan istasyon şefi olan Robert Grenier de Taliban'dan bu türden öneriler geldiğini doğruladı. Grenier, ancak ABD'nin, ''Bin Ladin'in yargılanması'' önerisinin komplo olduğunu düşündüğünü kaydetti.