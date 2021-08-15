Taliban yetkilisinden Türkiye açıklaması: Düşman olarak değil müttefik olarak görüyoruz

Taliban, Afganistan'da ilerleyişini sürdürerek başkent Kabil'e ulaştı. Independent Türkçe'ye açıklamalarda bulunan Taliban yetkilileri, Kabil'in kontrolünün kısa zamanda sağlanacağını söyledi. "Afganistan İslam Emirliği'nin zaferini tüm dünya kabul etmeli" diyen yetkili, Türkiye'yle ilgili de "Erdoğan'dan bize karşı saygılı olmasını arzuluyoruz. Türkiye, birçok Afgan'ı barındıran ve yakın ilişkiler kurmak istediğimiz bir ülke. Türkiye'yi bir düşman olarak değil müttefik olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Independent Türkçe'den Emir Ekşioğlu ve Abdullah Rahimoğlu'nun haberine göre, Kabil'de yönetimin devrilmesinin müzakerelerini sürdüren Taliban'dan iki isim, Afganistan'daki ilerleyiş ve Türkiye'yle ilişkiler üzerine açıklamalarda bulundu.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, başkent Kabil'in kapılarına ulaştıklarını, "istedikleri an" kontrolü ele geçirebileceklerini söyledi. Mücahid, "Tüm Afganlara hizmet edecek ve herkes tarafından kabul görecek, herkesin kendisini bulabileceği bir İslami hükümet kuracağız" dedi.

"Afganistan topraklarında hiçbir ülkenin bulunmasına izin vermeyeceğiz"

Eski lider Muhammed Ömer'in oğlu olan Molla Muhammed Yakup ise yaptığı açıklamalarda, "Afganistan İslam Emirliği'nin zaferini tüm dünya kabul etmeli. Bizi tanıyan ülkelerle yakın ilişkiler kurmaya hazırız" dedi.

"Afganistan topraklarında hiçbir ülkenin bulunmasına izin vermeyeceğiz" diyen Yakup, "Kısa süre içerisinde hangi ülke olursa olsun Afganistan İslam Emirliği topraklarında yabancı güçleri işgalci olarak görüp gerekeni yapacağız" şeklinde konuştu.

"Türkiye'yi bir düşman olarak değil müttefik olarak görüyoruz"

Türkiye hakkında da konuşan Yakup, "Türkiye, yakın ilişkiler kurmak istediğimiz bir ülke" dedi ve ekledi:

"Erdoğan'dan bize karşı saygılı olmasını arzuluyoruz. Türkiye, birçok Afgan'ı barındıran ve yakın ilişkiler kurmak istediğimiz bir ülke. Türkiye'yi bir düşman olarak değil müttefik olarak görüyoruz."