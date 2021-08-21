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Dünya

Taliban: Yeni yönetim yapısını birkaç hafta içinde açıklayacağız

Militan grup, daha önce "demokrasinin bir seçenek olmadığını" söylemişti

21 Ağustos 2021 09:24

T24 Dış Haberler

Afganistan'da yönetimi eline geçiren Taliban, gelecek haftalarda yeni yönetim yapılarını açıklayacaklarını bildirdi.

Reuters'a konuşan bir yetkili, "Taliban'ın hukuk, din ve dış politika uzmanları gelecek haftalar içinde yeni yönetim yapısını sunmayı planlıyor" dedi. 

Taliban, geçen haftalarda "demokrasinin ülke için bir seçenek olmadığını" ve Afganistan'ın şeriatla yönetileceğini açıklamıştı. Militan grup, ülkeyi 1996-2001 yılları arasında şeriat kanunlarıyla yönetmiş, kadınların ve kız çocuklarının hakları çok ciddi anlamda kısıtlanmıştı. 

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