T24 LogoT24 Logo
Dünya

Taliban üç okulu havaya uçurdu

25 Aralık 2009 18:14

T24- Pakistan'ın kuzeybatısında Taliban militanlarının 3 okulu havaya uçurduğu bildirildi.
     Kuzey Batı Sınır Eyaleti aşiret yönetimi yetkilisi, militanların Afganistan'la eyaletin başkenti Peşaver arasındaki Hayber bölgesinde bulunan iki erkek okulunu havaya uçurduğunu belirtti.
     Okullardan birinin lise birinin ortaokul olduğunu söyleyen yetkili, saldırı sırasında okulların boş olduğunu kaydetti.
     Peşaver'in Sufeyd Zeri bölgesinde de bir erkek lisesine bombalı saldırı düzenlendiği, saldırıda binanın hasar gördüğü bildirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24