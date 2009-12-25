Taliban üç okulu havaya uçurdu

T24- Pakistan'ın kuzeybatısında Taliban militanlarının 3 okulu havaya uçurduğu bildirildi.

Kuzey Batı Sınır Eyaleti aşiret yönetimi yetkilisi, militanların Afganistan'la eyaletin başkenti Peşaver arasındaki Hayber bölgesinde bulunan iki erkek okulunu havaya uçurduğunu belirtti.

Okullardan birinin lise birinin ortaokul olduğunu söyleyen yetkili, saldırı sırasında okulların boş olduğunu kaydetti.

Peşaver'in Sufeyd Zeri bölgesinde de bir erkek lisesine bombalı saldırı düzenlendiği, saldırıda binanın hasar gördüğü bildirildi.