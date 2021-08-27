Taliban: Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi ve diplomatlar, büyükelçiliği yeniden açmak için havalimanından geri döndü

T24 Dış Haberler

Taliban, Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi ve diplomatların, Kabil'deki Türkiye Büyükelçiliğini yeniden açmak için Kabil Havalimanı'ndan elçilik binasına döndüğünü duyurdu.

Taliban'ın Kültür Komisyonu'nun mültimedya şubesi başkanı Ahmedullah Muttaki, Twitter hesabından paylaştığı bir videoyla Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi ve ekibinin, elçiliği yeniden faaliyete geçirmek için Taliban'a bağlı Dışişleri komisyonu üyeleriyle birlikte havalimanından elçilik binasına döndüğünü açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Muttaki'nin paylaşımı şöyle:

"Şu anda saat 6, Türk Büyükelçisi ve diplomatik ekibi, İslam Emirliği Dışişleri Bakanlığı üyeleriyle birlikte Kabil'deki Türkiye Büyükelçiliği'ni yeniden açmak için Kabil Havalimanı'ndan döndü."